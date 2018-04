Hagelgevär, pistoler och revolvrar har lämnats in anonymt

Hos polisen i Karlshamn och Karlskrona har du under tre månader kunnat lämna in skjutvapen och ammunition anonymt - utan att riskera att straffas för olagligt vapeninnehav. Syftet är att minska antalet illegala vapen, och sista dagen är alltså idag.

I Karlshamn har polisen fått in 67 vapen, mest gamla jaktvapen och pistoler.

I Karlskrona är det 105 stycken, mest hagelgevär, men även en och annan revolver.

Sammanlagt i länet har 172 stycken vapen lämnats in.

– De flesta som lämnar in är inte kriminella, utan har hittat något på vinden och tycker det är obehagligt att ha kvar, berättar Ingela Karlsson på polisen i Karlskrona.

Alla vapen som lämnats in i Karlskrona förvaras i ett kassaskåp och den som har velat lämna har fått göra det i en speciell sluss istället för att gå via receptionen.

– Efter amnestin kollar vi igenom alla vapen och sen åker de iväg för skrotning.

Under hela måndagen kan man komma in till polisstationen och lämna in anonymt, sedan avslutas amnestin.