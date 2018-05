Pop-trion Johan Martin Kullberg är veckans utmanare på Topplistan

Johan Martin Kullberg är en pop-trio som är aktiva i Malmö, men har rötter i Ronneby och Bräkne-Hoby. Bandet startade som ett soloprojekt 2013 men har under tid utökats till tre medlemmar, med Martin Kullberg på sång och gitarr, Gustav Kronkvist på bas och synt och Johan Johansson på trummor.

Själva beskriver de sin musik som enkla popmelodier med svängiga trumbeats och den här veckan utmanar de med låten "Now I Can See It".

Här är Topplistans resultat för denna vecka!

1. Jens U Nilsson – Alltid Där

099 101 01

2. Felicia Hallengren – One More Light

099 101 02

3. August Green – Pictures

099 101 03

3. Ulf Nilsson Band – Tidtabell

099 101 04

Utmanare:

Johan Martin Kullberg – Now I Can See It

099 101 05

Rösta



Du röstar på den låt du vill ska placera sig högst på nästa veckas Topplista. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 16 maj 2018. I och med att det är Kristi himmelsfärdsdag nästa torsdag så utgår Topplistan den 10 maj.

Från och med den 12 april infördes en maxgräns på tio veckor på listan.