P4 Nästa-finalisterna A.K & The Brotherhood: Hybrisen är total

När bandet kom till final i P4 Nästa förra året uttryckte de sig lite i termer "kul att vara med" men nu sticker de ut hakan lite mer. Om än med glimten i ögat.

– Tävlingen är ett bra forum att nå ut till publiken men nu ska vi vinna. Vi går för guld, hybrisen är total, säger Daniel Uhlas och Ola Karlsson som är två av medlemmarna.

De beskriver det som att det blev en viss tomhet efter att de vunnit Country-SM.

– Det är inte så att världen stannar när man vinner Country-SM som vi kanske inbillade oss. Men nu har vi kommit igång, vi förbereder nästa skiva och kommer att spela mer under våren och sommaren, säger Ola Karlsson.

Förra året var de i final med låten Little bit of crazy och nu är det Halfway to anywhere som gäller. Vi bad bandet att jämföra låtarna.

– Little bit of crazy skrevs för att vi behövde en riktigt uptempolåt just vid den tidpunkten. Det är inte en plojlåt men den är inte skriven med de allra djupaste countrykänslorna. Årets låt är mer på det sättet. Det är en ironisk betraktelse kring det man alltid säger att man ska göra, kontra det man i slutänden faktiskt gör. Men att det är okej att bli där man är. Halfway to anywhere ligger mig mer textmässigt om hjärtat, säger Ola Karlsson.

Jurymedlemmen Martina Karlsson: “Ett countrydoftande välspelat sound med power. Det kan ta vagabonden i låten Halfway to anywhere eller All the way to anywhere”

Blekingefinalen av P4 Nästa avgörs på Östersjöfestivalen i Karlshamn den 20 juli.

