Oron för nya mården: Biter sönder bilkablar

Vi har tidigare berättat om stenmården som hittades i nordöstra Skåne i slutet av mars i år. Djuret är vanligt i Danmark till exempel, men har tidigare inte setts till i Sverige.



Det finns viss anledning till oro för den nya arten, enligt Nils Carlsson, expert på invasiva arter på Länsstyrelsen i Skåne. Stenmården har nämligen ett lite märkligt beteende.

– Ett bekymmer man haft i Tyskland är att de biter av tändkablarna till tändstiftet på bilar. En ganska stor del av bilarna som måste bärgas för att de inte startar beror på att stenmården har bitit av kablarna. Vi snackar flera tusen fall i Tyskland, säger Nils Carlsson.

Man vet inte exakt vad detta beteende beror på men det finns lite olika teorier. En handlar om att vissa bilars kablar innehåller fiskolja som stenmården tycker luktar gott.

Det återstår däremot att se om den nya arten kan vara farlig för andra djur i Sverige. Mycket beror på hur stort antal stenmårdar som finns här, enligt Nils Carlsson.

En teori för hur stenmården tagit sig till Sverige handlar om att de färdats i bilar över Öresundsbron.

Fakta om den nya mårdarten!

Till skillnad från den vanliga inhemska skogsmården så vistas stenmården mer i stadsmiljö. Den har också en vit hakteckning istället för gul, en ljus nos istället för mörk och nakna trampdynor istället för skogsmårdens ludna.

Om du ser en avliden mård som stämmer in på stenmårdens kännetecken vill Länsstyrelsen Skåne just nu gärna ha in bilder för att fastställa hur många av den nya arten som kan ha tagit sig till Sverige.