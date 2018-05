Fotbollsbloggen: "Vi hoppas att SJ håller tiden"

Hej på er!

Hoppas att allt är bra med er och att helgen har varit bra. Vår helg kommer mestadels till att spenderas på ett tåg, då det är helgens färdmedel för Elitettantruppen till bortamatchen mot Ljusdal.

Resan tar ungefär 10h upp och vi håller våra tummar för att SJ lyckas hålla tiderna. Speciellt eftersom att det blir nattåg hem från matchen och beräknad ankomst i Karlshamn är 7.35, precis så att de flesta hinner till jobbet 8.00! Under resan upp har vissa försökt underhålla sig med semifinalen i hockey-VM (tur att de gick till final så några timmar av hemresan är räddad), plugg, sömn medan andra har prioriterat att kolla ikapp alla inlägg av dokusåpan Ex on the beach. Man har ju olika prioriteringar här i livet som sagt!

Något ni inte får missa är att Mittmedias kanaler sänder matchen live imorgon klockan 13.00 för er som vill se matchen!! Gå in på Elitettans hemsida för mer info eller vår Facebookgrupp AIForia.

Veckan som har varit har innehållit lite olika uppspelsvarianter, positionsspel och även lite löpning. När det vankas löpning är det inte lika jobbigt att vara skadad konstaterades det från rehab-gänget, men det är också det enda positiva!

Viktigast av allt i veckan (tycker alla utom vår hundälskande bloggare maja) är nästan att vi har haft gofika inte bara en gång, utan två gånger denna veckan. I tisdags fyllde Oliva 25 år och för att fira detta bjöd hon på köpepaj, tanken som räknas i alla fall ;). I torsdags var tanken att vi skulle spela kubb och fika tillsammans men då en i laget skaffat en hundvalp så blev det mest fika och valpmys. Vi funderar på om vi inte ska ha honom som lagmaskot då han spred mycket glädje och skratt!

Matchen i Elitettan i helgen är viktig, precis som alla matcher, då Ljusdal ligger en poäng bakom oss. Vi ser helst att de fortsätter göra det men då krävs det att vi höjer oss något och är med i matchen från början.

I och med att det är bortamatch så har vi givetvis lite nya frågor att bjuda på från vårt Sverigequiz:

Lill Babs Svensson kommer från?

1. Bollnäs X. Järvsö 2. Edsbyn

Vad betyder ”Trynfala” på hälsingemål?

1. Äta X.Pussa 2. Snarka

Vad är ”Glada Hudik”?

1. Glädjevatten X. Positiva ortsbor 2. Teater

Motståndarkollen Ljusdal:

· Nykomlingar, liksom vi

· Gick obesegrade genom Division 1 Norra Svealand 2017

· Släppte endast in 10 mål och gjorde 58 framåt på 22 omgångar

· Vi hoppas att vi kan få se ljuset i tunneln igen i Ljusdal efter två raka förluster ;)

· Arenan heter “Erik Hamréns plan” vi hoppas dom spelar efter den planen, för då kommer det inte gå så bra ;)

Vi hoppas att ni håller tummarna för oss imorgon, söndag kl 13.00!! Tills vi hörs igen: “var rädda om er och prata inte med några okända” Maja och Månsson.