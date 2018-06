Blekingeborna lånar sex böcker om året

I genomsnitt lånade invånarna i Karlskrona och Karlshamn 6,6 böcker på biblioteket under förra året. Det visar statistik från Kungliga biblioteket som nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

De som lånar minst böcker är Olofströmsborna som ligger på ett snitt på fem böcker om året.

Enligt Björn Orring från Svensk biblioteksföreningen beror skillnaderna ofta på hur bra öppettiderna på biblioteken är och hur bra de ligger geografiskt.

Riksgenomsnittet ligger på strax under sex böcker per person under 2017.