Fåglar dör i Ronneby – nu ska de testas för sjukdomar

Döda fåglar på trottoarer och vägar, det har Ronnebyborna mötts av på vissa platser de senaste två veckorna.

Linda Fohlström bor på Kungsgatan i Ronneby och har mötts av ett 15-taldöda fåglar utanför hennes port.

– Jag har bott här i 14 år och man kanske har sett en död fågel. Men nu är det varje dag, säger Linda Fohlström.

Vad det är som har hänt med fåglarna är hittills okänt. Men Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har kopplats in.

– När vi får information om ett tiotal fåglar brukar vi reagera, och då önskar vi in fåglar från det området. Så just nu är Ronneby aktuellt att skicka in fåglar från, säger Karin Olofsson, biträdande statsveterinär på SVA.

När någon ringer om döda fåglar skickar SVA ut en låda som fågelns ska placeras i - för att skickas för provtagning. Hittills har två lådor skickats till Ronneby.

Enligt SVA finns ingen anledning till oro för smittor hos fåglarna, men de ska hanteras med försiktighet.