Lena Ströms comeback med musiken: Nu vill jag göra det med hjärtat

Du kan höra låten i slutet av intervjun

Det var åtta år sedan CC & Lee släppte sin sista singel. Då hade bandet med Cecilia "CC" Furlong och Lena "Lee" Ström fått ett stort genombrott genom att vara med i Dansbandskampen två gånger, varit grammisnominerade och även få pris som Årets sångerska på Guldklavengalan.

Men sedan la systrarna ner CC & Lee och för Lena Ström blev det en paus från musiken.

– Jag hade varit ute mycket på vägarna och jag tröttnade på det. Jag ville vara hemma med familjen, säger Lena Ström.

Jag brukar kalla det för min lilla 40-årskris

Till viss del kan hon tacka Jill Johnson för att hon nu står här med ny musik igen. Efter att ha körat på hennes låtar lärde de båda känna varandra och plötsligt klev hon in i butiken där Lena jobbar i Karlskrona.

– Vi stod där och pratade om hudvårdsprodukter och musik och så kände jag "herregud vad roligt, jag vill också spela in" och så gjorde jag det. Jag vill göra det innan det är för sent. Jag brukar kalla det min lilla 40-årskris. Jag vill göra något för mig själv efter gått igenom skilsmässa och förlorat min far, säger Lena Ström.

Jag kommer att våga öppna min byrålåda med egna låtar så småningom

Första låten heter Yours if you want it och är en cover på Rascal Flatts. Det kändes tryggt och inte så naket att göra en cover. Men så småningom kommer hon våga öppna upp byrålådan och släppa sina egna låtar som hon jämför med att öppna en dagbok.

– Jag vill jobba musiken vid sidan om. Då kan jag hålla det levande och inte tröttna utan göra det med hjärtat. Det betyder väldigt mycket för mig, säger Lena Ström från Saxemara.