Tågförseningar efter tidigare signalfel i Skåne

- Felet är nu avhjälpt men förseningar kan kvarstå under dagen, säger Johanna Ljunggren på Trafikverkets pressjour och lägger till att enstaka inställda tåg också kan förekomma under dagen.

Det var en blinkande signal som ledde till att samtliga Pågatåg ställdes in under de tre timmar som felsökningen pågick. Även Öresundstågen gick med reducerad trafik under morgonen.

Vad som orsakade felet är oklart.