Mållöst när Mjällby gästade Ljungskile

De 266 personer som tagit sig till Skarsjövallen under lördagen bjöds inte på någon målrik fotbollsmatch. Matchen slutade 0-0 och enpoängaren gör att Mjällby ligger kvar på en förstaplats i tabellen. Däremot så har Torns IF knappat in och har precis som Mjällby 34 poäng men något sämre målskillnad.