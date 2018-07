Sol och 30 grader

– Det finns tendenser till ostadigare väder men det är osäkert om vi kan få in regn framåt onsdag, säger Emelie Bäckström meteorolog på SMHI.

Under måndagen blir det soligt och uppemot 30 grader och vid kusten sjöbris. Efterhand under måndagen och kvällen drar det in en del moln från sydost.