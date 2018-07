Fler vip-fester i Rådhuset på skattebetalarnas bekostnad

På Rådhusets bakgård i Karlshamn bjuds artister, festivalarbetare, politiker och speciellt inbjudna på mat och alkohol under både torsdagskvällen och fredagskvällen. Genom åren har de festerna kostat mellan 60 000 och upp till över 100 000 kronor per gång.

Ordförande i festival kommittén är det socialdemokratiska landstingsrådet Christel Friskopp och hon ser inga problem med att bjuda på alkohol för skattebetalarnas pengar.

– Jag tycker det är helt ok att bjuda på vin och öl precis som det är på torsdagsminglet inne i Rådhuset där man kan dricka ett glas vin eller två. Jag tycker det är riktigt att man även kan dricka ett glas vi eller ta en öl på bakgården, säger hon.

I måndags berättade vi om torsdagsmingelt på rådhuset där kommunen under ledning av kommunalrådet Per Ola-Matsson varje år bjuder in drygt 300 personer till mingelfesten med gratis mat, vin och öl.

Minglet fick hård kritik av Emanuel Norén från Karlshamn är verksamhetsutvecklare på Nykterhetsrörelsens studieförbund och kandidat för Liberalerna i valet till kommunfullmäktige. Han anser inte att skattebetalarnas pengar ska gå till att bjuda på gratis alkohol.

Det är likadant i år som det har varit alla andra år.

Enligt Christel Friskopp har den politiskt sammanstatta festivalledningen inte diskuterat frågan om ledningen verkligen bjuda på gratis alkohol.

– Nej, det har vi inte. Och det är likadant i år som det har varit alla andra år.