Nu avgörs P4 Nästa i Blekinge

Så här röstar du:

Skicka ett sms till 72250. Skriv p4ble (mellanslag) låtx (x=numret på den låt du vill rösta på). Du kan rösta fram till klockan 16.45.

1. Halfway to anywhere – A.K & The Brotherhood

2. Everlasting – Karljohan Lindström

3. Värna om varandra – Johan Svedberg

4. Steal her away – Hildur Höglind

5. Summer is calling – Morgan Färm

Man kan rösta högst tio gånger/abonnemang. Varje sms kostar tre kronor.