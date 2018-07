Fotbollsbloggen: F18 gästbloggar från Gothia Cup

Hejsan bloggen! Kul att vi fick äran att gästblogga denna veckan.

Vi som bloggar har varit på plats i Göteborg för att spela Gothia Cup i åldersklassen Girls 18, vårt F16 har varit representanter i Girls 16 och vi tänkte summera vår vecka i Göteborg här!

Söndag 15/7

I söndags skulle vi samlas 11:00 vid Strömma i Karlshamn. Alla spelare var på plats – plus Micke Holm – men vi saknade en person. Personen som saknades var såklart "Steken" och jag (Elin) slog vad med en förälder om hur sen "Steken" skulle bli. Jag bettade på 10 minuter men han var bara sju minuter sen, så jag hade tyvärr fel. Vi satte oss i bilarna och rullade mot Kungsbacka, tog en matpaus på vägen och när vi var framme vid skolan i Kungsbacka gjorde vi i ordning skolsalen, som blev vår sovsal för veckan. Sedan hade vi en lugn träning på kvällen och sa godnatt klockan 23:00.

Första gruppspelsmatchen spelade vi mot österrikiska FC Wacker Innsbruck, där det blev en go seger med 1-0.

Måndag 16/7

"Steken" väckte oss med ett härligt "godmorgon" 07:30. Vi åt frukost och gjorde oss redo för match. Första gruppspelsmatchen spelade vi mot österrikiska FC Wacker Innsbruck, där det blev en go seger med 1-0. På kvällen gick vi på den MAGISKA invigningen, vilket som var supertrevligt! Invigningen bjöd på musik, dans och en bra show. Något som dock ska påpekas är att det under HELA dagen hade varit strålande solsken och ungefär 100 grader varmt men tji fick vi för att vi hade gnällt lite på värmen. En timme in på invigningen började det att regna och vi blev dyngsura. Men det var i alla fall inga sura miner som syntes till. En bra dag med seger och invigning.

Vi hade en liten fundering på om Gothia var riggat, för Kungsbacka ville ha sin revansch på oss sedan förlusten i gruppspelet med 1-0 förra året – då vi i år var i samma grupp och spelade på exakt samma plan.

Tisdag 17/7

Dagen då det var dags att möta Kungsbacka DFF, våra seriekonkurrenter i Flickallsvenskan och de vi delade bronsmedaljen med förra året i Girls 18. Matchens tempo var högt och det var två mycket bra spelande lag på planen. Dock hade vi en liten fundering på om Gothia var riggat för Kungsbacka ville ha sin revansch på oss sedan förlusten i gruppspelet med 1-0 förra året – då vi i år var i samma grupp och spelade på exakt samma plan. I år var spelet mer jämnt än förra året då vi vann med ett bollinnehav på 2%. Matchen slutade 0-0 och vi hade flera bra målchanser.

Nöjda och glada efter matchen bestämde vi oss för att åka och bada. Mickes buss var kaxiga efter matchen och skulle köra före "Stekens" Das Auto då de redan hade adressen inlagd och inte orkade vänta på bilen. Men aj aj, man ska vara försiktig med hur man uttrycker sig. Mickes bil körde nämligen fel och vi som åkte Das Auto hann bada klart innan minibussen hade hunnit fram. Karma, karma 😉 När alla väl var i vattnet simmade Steken försiktigt och oskyldigt iväg, ganska långt iväg. Vår gissning är att han gjorde nummer ett i vattnet, men han vågar inte riktigt erkänna.

Innan matchen på tisdagen skulle vi också ha taktisk genomgång och den skulle pågå i sju minuter sa "Steken". Vi gjorde en omröstning om han skulle hålla tiden och det blev en storseger för NEJ, med 13 mot 1 röster. Vi hade även förslag på hur länge det skulle hålla på och här har ni förslagen:

Ebba Rosengren, 11 min

Elin Vaughan, 45 min

Rebecka A. Danielsson, 13 min

Enligt "Steken" varade den taktiska genomgången i endast 6:30 minuter, men vi kan meddela att genomgången varade minst i 10! Sedan kan ni själva gissa hur länge.

Vi slutade på en andraplats i gruppen på samma poäng som Kungsbacka men med en sämre målskillnad vilket som resulterade med en slutspelsplats i A-slutspelet.

Onsdag 18/7

På onsdagen mötte vi Medkila från Norge – en match som slutade 1-1. Det var också en match där vi inte kom upp i nivå spelmässigt. Medkila hade mycket energi och gjorde 1-0, men vi lyckades kvittera trots en sådär prestation. Vi slutade på en andraplats i gruppen på samma poäng som Kungsbacka men med en sämre målskillnad vilket som resulterade med en slutspelsplats i A-slutspelet.

På onsdageftermiddagen och kvällen tog vi det bara lugnt, då vi på torsdagen skulle spela slutspelsmatch redan klockan 9 på morgonen. Slutspelsmatchen var en 1/16-delfinal mot Lindö FF Norrköping.

Torsdag 19/7

Matchen mot Lindö slutade tyvärr i förlust med 2-0. Vi släppte in två mål på inlägg/cut back där vi inte riktigt var med och vi lyckades inte att kvittera då bollen inte riktigt har velat gå in i mål för vår del denna turnering. Vi var väldigt besvikna ochledsna efter matchen men det vände ganska snabbt då vi ändå tycker att vi har gjort en bra turnering spelmässigt mot fyra bra motstånd.

Just nu sitter vi på tåget på väg hem till Kungsbacka från Göteborg. Under eftermiddagen har vi varit på Heden och sett bra matcher, bland annat Right To Dream på SKF-arenan och vi avslutade kvällen med en gemensam middag på O’Learys. Efter en lång väntan på över en timme på maten (kockarna hade lite svårt att steka kyckling) är vi nu mätta och belåtna. Alla är ganska trötta så vi ska hem och sova innan hemfärd i morgon.

Fredag 20/7

I morgon fredag 20/7 har vi planerat att åka hem runt 9 tiden på morgonen. Vi har även planerat in att stanna och bada någon timme då det ska bli fint väder!

Något som ska nämnas är att vi inte enbart har varit asarumare på cupen utan vi har lånat in spelare från Karlskrona FF (Josefin Johansson, Tilde Sandberg, Miranda Fagerdal), IFÖ Bromölla (Lisa Strand Svensson), Nättraby GoiF ( Rebecka A. Danielsson), IFK Karlshamn (Tove Holmström, Linnéa Sörmlind) och Lörby IF (Ebba Rosengren). ITack till er tjejer för denna veckan, ni har varit grymma både på och utanför plan.

F16 tjejerna lyckades också ta sig till A-slutspel genom att även de bli grupptvåa.

Vi har även under veckan tittat på F16 tjejerna som också lyckades att ta sig till A-slutspel genom att även de bli grupptvåa. Tyvärr åkte de ut mot Jitex i onsdagskväll i 1/32-delfinalen. Ni är grymma tjejer 💙

Det har i alla fall varit en fantastisk vecka där vi har lärt känna nya vänner och skapat nya fotbollsrelationer.

För att summera veckan som en helhet ska det berättas att trots att vi har varit ett ganska blandat lag med spelare från olika klubbar så har vi spelat en fin fotboll, särskilt ett fint försvarsspel. Det som saknades detta året som vi kanske hade förra året var det extra ”flytet”. Att bollen går stolpe in istället för stolpe ut och att 50/50 situationer går till vår fördel. Det har i alla fall varit en fantastisk vecka där vi har lärt känna nya vänner och skapat nya fotbollsrelationer. Vi har helt enkelt haft en mysig och superrolig vecka tillsammans!

Även ett stort tack till Micke och "Steken" som har stått ut med oss en hel vecka. Ni är guld värda!

Nu ska vi hem och ta nya tag för på måndag drar träningarna igång igen. Var la rädda om er och prata inte med några okända, som vi säger i Göteborg!