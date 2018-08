Fler vill bli brandmän efter sommarens bränder

Räddningstjänsten Östra Blekinge tar löpande emot spontanansökningar till att bli deltidsbrandman via sin sajt. Och chefen för räddningstjänsten östra Blekinge, Anna Henningsson, berättar att det kommit in fler än någonsin under sommaren.

– Vi hade tio stycken när vi kom tillbaka från semestern, jämfört med bara två tidigare i år, säger hon.

Anna Henningsson tror absolut att bränderna i resten av Sverige ligger bakom intresset.

– Människor förstår att det är ett allvarligt läge för Sverige och har fått upp ögonen för att det är brist på personal, säger hon.

Räddningstjänsten tittar nu på ansökningarna och hoppas att de kunna ta vara på intresset.