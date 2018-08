Klass 1-varning för stora regnmängder i Blekinge

Regnområdet kommer in under torsdagseftermiddagen och det fortsätter att regna under kvällen och natten och det kan också bli åska. Regnet kommer att vara intensivt på sina håll och stora regnmängder väntas.

– Fram till fredag förmiddag så kan vi få 35 mm regn och till och med mer lokalt, säger meteorolog Christina Vanerberg på SMHI.

Under fredagen kommer sedan regnområdet att dra bort från Blekinge.