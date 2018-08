Omtalade geten Tösen åter på rymmen

Geten dök upp för ett tag sedan i en hästhage i Lyckebyområdet och har blivit en följetong då den varit skygg och svår att fånga in trots att den rört sig i tätbebodda områden.

Länsstyrelsen lyckades i onsdagskväll fånga in Tösen med hjälp av en bedövningpil och geten har sedan dess fått vila ut i Wämöparken i ett eget hägn.

Men under torsdagen tog sig Tösen ut från hägnet och polisen larmades vid 20-tiden till Österleden där den synts, men polisen misslyckades fånga in den. En timme senare gjorde polisen ett nytt försök att fånga in Tösen vid Oskarvärnsvägen, men även då lyckades geten smita undan.