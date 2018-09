Riksbekanta rymligen geten Tösen är åter hemma i hägnet

Det verkar som någon privatperson har hjälp geten Tösen in i hägnet på Wämöparken i Karlskrona under helgen. Geten som varit synlig i Lyckebyområdet en tid fångades in men rymde från hägnet i torsdagskväll.

Efter en tid i frihet fick Doris Larsson på Länsstyrelsen på måndagen besked att geten åter var i hägnet på Wämöparken.

– Troligen har någon hjälpt geten in i hägnet under helgen, berättar Doris Larsson.

Wämöparken blir nu permanent hem för Tösen.

Doris Larsson berättar också att geten mår bra och äter bra och umgås med de andra getterna på Wämöparken.

Hon uppmanar nu alla att lämna geten Tösen i fred så att hon får lugn och ro och möjlighet att acklimatisera sig i hägnet.