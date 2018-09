Vill hitta kärleken med en sång som kontaktannons

För drygt sex år sedan träffade John Dunsö, eller Traveling John, Sarah på en ranch i Arizona. De jobbade för mat och husrum och delade kärleken till musiken.

John Dunsö blev förälskad men sa inget och sedan kom lappen med hennes nummer bort. Det var då Dunsös nya låt "To Sarah Wherever you are" kom till.

– Jag vet inte om det är mitt livs kärlek men det finns i alla fall mer att utforska säger John Dunsö.

Nu hoppas och tror han att låten ska sprida sig som en kontaktannons och tanken är att han ska få träffa Sarah igen.

– Man får börja slipa på sin öppningsreplik. Eller jag blir nog tyst och väntar på att hon ska säga något. Jag har ju sagt allt i låten, säger han.