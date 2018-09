Spänd förväntan under stora inryckningsdagen

Joel Sund är en av de som rycker in på F17 under måndagen. Han fick kallelse och rycker alltså in av plikt.

– Men det känns självklart. Både min pappa och farfar gjorde det. Jag ska jobba som kock vilket jag är väldigt intresserad av, säger han.

Andreas Holgersson från Karlskrona har däremot sökt sig till F17 frivilligt.

– Min farsa är anställd av försvarsmakten och jag har många vänner som också är det. det kändes dags för mig, säger han.

På dag ett av nio månader längtar han mest efter de fysiska utmaningarna.

– Pressa sig till yttersta gräns och se vad man pallar med, säger han.

Kompanichefen Louise Norén tycker det känns fint att ha sina rekryter på plats.

– Underbart att få dra igång. Först handlar det om att lära dem det militära språket och dela ut all utrustning. Redan till helgen kör vi igång med vapenträningen, berättar hon.