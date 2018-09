Två årstider kommande dygnet – sol och klass 1 varning

Det är ett stormlågtryck med kraftiga vindar under ett par timmar under fredagseftermiddagen och tidiga kvällen det är då utfärdat en klass 1 varning för mycket hårda vindbyar.

Det kan bli mellan 20 och 24 meter per sekund i vindbyarna.

– Det är en kallfront som passerar så det är bara under ett par timmar under eftermiddagen som det blåser riktigt ordentligt, men det fortsätter att blåsa fram över lördagen, med byvindar mellan 15–20 meter per sekund, säger Johan Wiksten, meteorolog på SMHI.

På söndag börjar vinden avta.