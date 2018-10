Musikelever från Tingsryd utmanar i Topplistan

Första utmanaren, Hampus och Bell, lärde känna varandra i skolan på Academy of Music and Buisiness i Tingsryd. Efter gemensamma akustiska spelningar under sommaren har de nu just släppt sin första helt egna låt!

Utmanare nummer två Karl-Johan Lindström har vi hört förr i Topplistan och dessutom blev han finalist i vår stora musiktävling P4 nästa!

1. Linnea Andersson - Summer

099 10101

2. Yung Cre – 4 Kisses

099 10102

3.Hildur Höglind – Alone (From Childhoods Hour)

099 101 03





Utmanare:

Hampus Nennesson & Bell Mothander – C’est La Vie

099 101 04

Karl-Johan Lindström – Everlasting

099 101 05

Rösta: