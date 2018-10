Blekinge skänkte 60 915 kronor till Världens Barn

Nästan 500 samtal har ringts till Blekinges 099-nummer och över 11 000 kronor har skramlats ihop i insamlingsbössorna.

Dessutom var blekingarna fikasugna när morgonprogrammet sålde kanelbullar på Kanelbullens dag. Över 1000 skänkta bullar såldes till förmån för Världens Barn.



Och under två eftermiddagar gjorde också länets bästa fickparkerare upp i "SM" i fickparkering. Bästa tiden backades in i Karlshamn där Hanna Erixon kom in i rutan på 6,06 sekunder.

Under fredagen stod det också klart att slutbudet blev 12 000 kronor på den trerättersmiddag som förmiddagens Helena Gustafsson och Patrik Franke auktionerade ut.

P4 Blekinge riktar ett stort tack till alla som varit med och skänkt över 60 000 kronor till Världens Barn.

I kväll avslutas insamlingsveckorna till Världens barn med en direktsänd gala på SVT med start klockan 20:00.