Äntligen vinst på hemmaplan!

Förra helgen kom den äääntligen: Säsongens första vinst på hemmaplan!! Matchen mot Sundsvall slutade 2-0 efter en bra genomförd match och alltså ett rättvist resultat. Vårt lite “nya” tränarteam visade sig vara vapendragare tillsammans och gjorde ett genidrag när de bytte spelsystem och valde att sätta lite högre press. Underbart med vinst!!

Vår bortamatch mot Västerås som skulle spelats idag har blivit flyttad till den 24/10 istället pga att vi har två landslagsstjärnor, Elin Vaughan och Hanna Johansson, iväg på EM-kval i Skåne. Även vår tränare Steken har fått äran att klä sig i de svenska färgerna, dock inte som spelare utan som tränare. Oavsett roll i F19-landslaget vill vi önska dem ett stort lycka till och även passa på att tacka dem för att vi pga deras duktiga insatser fick en ledig helg. Vi ska självklart inte ligga helt på latsidan, idag blir det ett intervallpass och ikväll får vi snåla med chokladbollarna ;)

Även om inte vi spelar någon match i helgen så finns det anledning att ta sig till vårt kära Asarums IP. Vi vill passa på att uppmana er att ta er dit idag kl 15.00 då herrarna tar emot Lindsdals IF. De kommer att spela i fantastiskt fina rosa tröjor och samla in pengar till förmån för Rosa Bandet, mycket fint initiativ! Deras matchtröjor kommer sedan att auktioneras ut och pengarna kommer oavkortat gå till Rosa Bandet. Man kan även swisha in ett bidrag och mer om det kan man läsa på i AIForia på facebook eller Asarums IFs hemsida. Det blev mycket rosa i ett och samma stycke nu men det gör inget då det är ett fint budskap och en fin färg!

Vi vill önska er en riktigt trevlig helg och hoppas att vi ändå ses idag på IP 15.00! “ Var rädda om er och prata inte med några okända” Maja och Månsson.