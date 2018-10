Emilio Walter rakt in på Topplistan förstaplats

En låt som uppmanar att tycka om sig själv som man är i dagens sociala medier-tider. Det bidrar Topplistedebutanten Pianomattias med som veckans utmanare.

Dessutom hör vi Traveling John, alias John Dunsö med låten To Sarah (Wherever you are).

Här är veckans lista:

1. Emilio Walter – Stort Fan Av Dig

099 10101

2. Hampus Nennesson & Bell Mothander – Cést La Vie

Går inte att rösta på

3. HULTMAN – Annorlunda

099 101 03





Utmanare:

Pianomattias – Sluta Upp!

099-10104

Traveling John – To Sarah (Wherever You Are)

099-10105

Rösta: