Snöblandat regn till helgen

Det är framförallt i Småland som det kommer att bli snö under natten till lördagen, men det kan bli inslag av snö i regnet i de norra delarna av länet framåt morgonen på lördag.

– Lågtrycket som passerar drar bort under inledningen av lördag, vinden vrider till nord och molntäcket spricker upp. Under seneftermiddagen klarnar det upp och under natten till söndag blir det minusgrader, säger Emelie Bäckström, meteorolog på SMHI.

På söndag börjar dagen med sol men det mulnar på framåt dagen.

Nästa vecka blir det mildare temperaturer.