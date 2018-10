Sweden Rock med på Kiss avskedsturné

Då kommer bandet nämligen till Sweden Rock Festival i Norje. Det annonserar de på sin hemsida, där de också har berättat att den kommande turnén blir bandets sista.

Kiss spelade senast på festivalen 2013.

Avskedsturnén blir tre år lång och Kiss har spelat ihop i 45 år.

Avskedsturnén har fått namnet "End of the road world tour" och blir enligt gruppen en chans att se dem för alla som missat dem under de senaste fyrtio åren.

Det är inte första gången Kiss säger hej då. År 2000 åkte bandet på en avskedsturné som gick under namnet Kiss Farwell Tour. Den turnén var dock den sista med alla fyra originalmedlemmar.

Inför den kommande turnén spekuleras det bland fansen om originalmedlemmarna Ace Frehley och Peter Criss kommer att dyka upp som gästartister.

Sweden Rock bekräftar i ett pressmeddelande 20 minuter efter P4 Blekinges avslöjande att Kiss är klara för festivalen. Man avslöjar samtidigt att Def Leppard, Hammerfall, Skidrow och en rad andra band är klara för att spela på 2019 års festival.