Ytterligare nattklubb har stängts

Under torsdagen kom beskedet att Statt och puben The Fox and Anchor i Karlskrona har stängt och att fastighetsägaren Tribe Hotels sagt upp avtalet med ägarna.

På fredagen stängdes även nattklubben Circo och restaurangen Pinchos som drivs av samma ägare.

En av ägarna Torbjörn Jonsson skriver på sin Facebooksida att man kommer att hålla stängt alla verksamheter, en del för gott och en del en kortare tid framöver, det skriver Blekinge Läns Tidning.