Det är eleverna i årskurs två som har ordnat julklappar och med hjälp av femteklassarna slår de under torsdagen in presenterna som ska vidare till barn i Moldavien, Rumänien och Ukraina.

Med julklapparna följer också teckningar och hälsningar från barnen.

Det är Läkarmissionen som under 20 år samlat in julklappar och målet är att få in 24 000 som ska vara framme före jul, berättar lärare Ulrika Klinga.

– Det är en bra sak för barnen att vara med, säger hon.