Kvaldramatik när FKK:s öde avgörs

Efter att man förlorat mot FC Trollhättan hemma i onsdags så står nu allt på spel inför lördagen när laget från Västra Götaland gästar Blekinge och Västra Marks IP.

Eftersom Trollhättan gick från onsdagens match som vinnare med 2-1 så avgör morgondagens match helt om det blir en fortsättning i division 1 eller om man tar hissen ner till 2:an.

– Det har varit en slitig höst. Vi har åkt hissen upp och ner mellan himmelriket och helvetet känns det som. Nu finns ingen återvändo och nu gäller det bara att vinna imorgon, säger Peter Christenson, sportchef FKK.



När det kommer till anledningen till att man överhuvudtaget befinner sig på kvalplats så pekar Peter Christenson på flera faktorer.



– En viktig faktor är att vi haft fem-sex skador på nyckelpositioner under hela säsongen. Sen har vi haft otur med resultatet också givetvis. Hade vi gjort några mål till hade vi inte suttit här idag.



Under året har P4 Blekinge rapporterat om klubbens ekonomi och att man måste spara 1 miljon kronor under nästa år för att komma i ordning med siffrorna. Något som inte skulle bli hjälpt av en degradering till division 2.

– Det gör naturligtvis en skillnad, det skulle vara otroligt tråkigt och jobbigt. Men hur det än blir så kommer vi försöka satsa på vår ungdomsverksamhet. Vi vill verkligen förädla klubbens ungdomar. Och det ska vi göra, säger sportchef Peter Christenson.

Dagen till ära kommer också både Karlskrona HK:s supporterklubb Black Bugs och HIF Karlskronas Lejonen att gästa Västra Mark för att stötta Karlskronalaget under kvalmatchen.





Matchen hör du här på P4 Blekinges sajt eller i appen SR Play.

Avspark lördag kl. 14:00.