I Hockeyettan Södras sextonde omgång blev det vinst för Kallinge-Ronneby IF. Matchen började med en mållös första period. Därefter petade Kristianstads Johan Lundgren in matchens första mål sex minuter in den andra, en och en halv minut senare kvitterade Andreas Nordfeldt.

Sen fortsatte målprotokollet fyllas på av Kallinge tills Kristianstad fick till en reducering i den 55:e matchminuten innan slutresultatet fastställdes till 2-4.