Ikeakoncernen möblerar om med en helt ny organisation – 7 500 jobb försvinner globalt varav 650 tjänster varslas i Sverige.Möbeljätten står inför den största personalväxlingen någonsin, som världen runt också innebär 11 500 nya jobb.



Varsel drabbade Ikea-anställda i södra Sverige under våren och drygt 100 anställda försvann. Det nya varslet i Sverige slår särskilt mot tjänstemannasektorn och kontoren i Malmö, Helsingborg och Älmhult.



Vi har 75 framgångsrika år bakom oss och går nu in i en utvecklingsresa om hur vi ska arbeta i framtiden. Vi behöver titta över vilka kompetenser som finns i dag och vad som behövs framöver, säger Håkan Svedman, landschef för Ikea Sverige, till TT.



It-verksamheten behöver gå från att vara mer traditionell till att bli mer digitaliserad, förklarar Svedman. Globalt beräknas 4 000 fler jobb att skapas än de som försvinner inom Ikeakoncernen under den kommande tvåårsperioden, men huruvida antalet anställda också ökar i Sverige är i nuläget oklart.



– Vi gör en bedömning om hur mycket vi ska växa globalt, men i nuläget vet vi inte var jobben kommer att hamna. Med det sagt är ju Sverige en del av den globala resan, säger Svedman.



Tusentals anställda informeras i veckan om den nya organisationen för Ikeakoncernen. Med 367 av 422 varuhusen på 30 av marknaderna är Ikeakoncernen den i särklass största franchisetagaren av konceptet.



– På ett sätt tror jag att alla ser fram emot den här utvecklingen. Men det är klart att varsel också berör enskilda individer och skapar en viss oro, säger Svedman.



Med den nya organisationen är fokus att bland utveckla digitalisering, hemleveranser, servicetjänster och citybutiker för att möta ett förändrat kundbeteende och nya tekniska möjligheter.



– Inom dessa områden behöver vi bygga upp nya förmågor. När det gäller digital kompetens behövs exempelvis software engineers och människor som kan hjälpa oss med datahantering, något som vi historiskt sett kanske inte varit superuppdaterade med, säger Tolga Öncü, Ikeakoncernens detaljhandelchef.



Detaljhandelslandskapet ändras nu i en takt och en skala som Ikea inte sett tidigare, förklarar Tolga Öncü.



– Vi kommer att fortsätta bygga nya varuhus, men vi lägger till ett par nya format för att komma närmare stadskärnor.



En citybutik med köksinriktning testas i Stockholm och i Madrid finns en vardags- och sovrumsbutik. En mer komplett heminredningsbutik är på gång i Paris.



– Nu är vi i en fas där vi testar oss fram om vad som är relevant för människor i storstäder, och hur det kompletterar Ikeavaruhus och e-handeln, säger Tolga Öncü.