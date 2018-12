Besk medicin när Karlshamn ska spara 50 miljoner nästa år

Den beska medicinen innebär att verksamheterna inte får några utökade ramar alls.

– I stället måste de sammantaget spara in 50 miljoner kronor, för vi har inte möjlighet att höja skatten, säger Per-Ola Mattsson (S) kommunalråd i Karlshamn.



Karlshamnsstyret som består av S, C och MP hoppas att kommunens verksamheter i första hand ska kunna spara in pengar genom att automatisera en del handläggningsuppgifter och att använda ny teknik, bland annat inom vård och omsorg.



Det här förslag ska klubbas i fullmäktige den 17 december.