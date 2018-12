Blötsnö i Blekinge under morgonen

Det blir en mulen tisdag i Blekinge och under morgonen kommer byar av blötsnö in norrifrån. Temperaturerna hamnar på två till fyra grader, vilket gör att snön förmodligen övergår i regn under dagen.

– Men vid vägbanan är det runt noll, så se upp i trafiken eftersom det kan frysa på lokalt, säger Kristina Mannerberg på SMHI