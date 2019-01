Vindkraftverket fortsätter snurra trots indraget bygglov

Paret Gunnar och Ingrid Carlsson byggde ett litet hus i Lilla Kulleryd innan vindkraftverket var på plats. Tanken var att flytta ner från Växjö till Ronneby kommun och det lättskötta huset i byn.

– Tanken har varit att på sikt bosätta sig i Ronneby kommun och Lilla Kulleryd, men det är inte aktuellt över huvud taget så länge vindkraftverket finns kvar, det finns inte på kartan säger Gunnar Carlsson.

I över tio år har de boende i Lilla Kulleryd väster om Ronneby protesterat mot det vindkraftverk som finns i närheten av byn. I somras slog Mark- och miljööverdomstolen fast att det rådande bygglovet inte längre var giltigt och byborna jublade. Nu har det gått drygt sex månader sedan beslutet, men fortfarande snurrar vindkraftverket på som om att ingenting har hänt.

– Det är ett stort pedagogiskt problem att förklara för de som bor i området varför vindkraftverket snurrar när det inte finns något bygglov, säger Mats Nilsson, advokat som företräder de boende i området.

Anledningen till att ärendet med vindkraftverket är så komplicerat är att det är flera lagar som spelar in. Dels är det miljöbalken och dels så är det plan- och bygglagen.

Vad det gäller plan- och bygglagen slog alltså Mark- och miljööverdomstolen fast att det bygglov som vindkraftverket i Lilla Kulleryd beviljats inte längre gäller, men trots det står alltså verket kvar och snurrar.

Nu har också vindkraftbolaget lämnat in en ny bygglovsansökan som löper parallellt med ett ärende i miljöbalken som berör bullret från vindkraftverket.

– Jag vill nog påstå att under min tid, först under miljönämnden och sedan under miljö- och byggnadsnämnden så är det nog det mest komplicerade ärendet jag har varit med om, säger Knut Svensson, tidigare ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby (C).