Elektroduo och Jevilo utmanar i Topplistan

Utöver det består listan av Erika Hansson och Alice Manneklint.

De nya utmanarna består av den elektroniska duon Avantgarde från Karlshamn och Jevilo från Ronneby.



Här är veckans lista:

1. Erika Hansson - Ge Mig En Chans

099-101 01

2. Belinda Jarneek - Kom till mig

099-101 02

3. Alice Manneklint - When December

099-101 03

Utmanare:



Avantgarde - Without me

099-101 04



Jevilo - Me and you

099-101 05

