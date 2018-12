Stor brist på AT-platser

– Det är ett jättestort problem, vi har en flaskhals som gör att man kan får vänta i upp till 3-4 år innan man får göra en AT i värsta fall, säger Anne Liljedahl som är vice ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF.

När läkarstudenter har läst färdigt läkarprogrammet måste de göra allmäntjänstgöring, AT, under ett och ett halv år för att får sin läkarlegitimation.

Under allmäntjänstgöringen arbetar de i sjukvården under handledning av erfarna läkare för att lära sig alla delar av yrket.

Men i dag måste alltså nyutexaminerade läkare vänta i genomsnitt 10,2 månader på en AT-plats enligt SYLF:S undersökning.

Under den väntan arbetar många som vikarierande underläkare, utan handledning och utan legitimation.

Den tiden får de sedan inte tillgodoräkna sig när ska få sin specialistutbildning, vilket ökar på bristen på specialistläkare består med långa väntetider för patienter som följd, det säger Sofia Rydgren Stale som är andre vice ordförande i Läkarförbundet.

– Man kan säga att varje vecka, månad eller år som man väntar på AT blir en förlorad specialistår eller vecka, säger Sofia Rydgren Stale.

Sämst tillgång på AT-platser per person finns i Stockholms län, där får man i genomsnitt vänta 1,5 år på en AT-plats, kortast är kön i Jönköpings län med 6 månaders väntetid.

– I mångt och mycket beror det på att landstingen faktiskt inte klarar av sitt uppdrag, de tar inte det ansvar de egentligen lagstadgat ska ta där man ska erbjuda alla läkare som behöver göra att en möjlighet att få tillgång till den typen av tjänst, säger Sofia Rydgren Stale.