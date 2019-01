Två återvändande utmanare i veckans Topplista

Det är två bekanta topplisteröster som utmanar denna vecka.



Håkan Windahl från Mörrum och Storängen som gjorde en tur på listan ifjol med låten I'm done. Nu är han tillbaka med Cleaned out.

De båda utmanar den befintliga listan bestående av Erika Hansson, Belinda Jarneek och Jevilo, som tog sig upp på listan från utmanarplats.



Här är veckans lista:

1. Erika Hansson - Ge Mig En Chans

099-101 01

2. Belinda Jarneek - Kom till mig

099-101 02

3. Jevilo - Me and you

099-101 03

Utmanare:



Storängen - Cleaned Out

099-101 04



Håkan Windahl - Am I In Heaven

099-101 05

