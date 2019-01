Ändrade regler för bostadssökande i Olofström

Bolaget har bestämt att den som tackar nej till ett lägenhetserbjudande tre gånger under ett halvår, eller den som missar att svara på ett erbjudande tre gånger under ett halvår, blir spärrad från att göra nya intresseanmälningar under de kommande sex månaderna.

Även om man är spärrad kommer ens poängräkningen att fortgå som vanligt, skriver Olofströmshus på sin hemsida.

Reglerna gäller från och med första januari.