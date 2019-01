Utmanare direkt in på plats nummer ett i Topplistan

Jevilo knuffas ner från tronen när förra veckans utmanare Methuselah knep förstaplatsen på veckans topplista.

Men ingen sitter säkert på denna evigt föränderliga lista. Glöm inte att rösta på din favoritlåt om du vill vara med att påverka hur nästa veckas lista ska se ut.

Den här veckan hör vi bland annat Prins Sihanouk som den här gången utmanar med en låt på engelska.



Här är veckans lista:

1. Methuselah - Behind The Door

099-101 01



2. Jevilo - Me And You

099-101 02

3. Belinda Jarneek - Kom till mig

099-101 03

Utmanare:

Prins Sihanouk - Call It Pain

099-101 04

Paul Melén - Lilla Katarina

099-101 05

Rösta: