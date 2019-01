Kallinge-Ronneby IF tog viktiga poäng

Matchen mellan Hanhals IF och Kallinge-Ronneby IF var jämn. Det blev en mållös första period och det blev målsnålt även i andra perioden, den slutade 0-1 till bortalaget Kallinge-Ronneby IF.

I den tredje perioden började målen komma och slutresultatet blev 0-3 till Kallinge-Ronneby IF.

Blekingelaget greppar förstaplatsen i AllEttan södra med 28 poäng.