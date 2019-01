Smittskyddsläkare uppmanar till TBE-vaccination

Personer som bör vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation bör göra det under de kommande månaderna för att hinna få ett skydd mot sjukdomen.

Det gäller framförallt personer i Blekinges riskområden Aspö och Ryssberget, skriver smittskyddsläkare på Blekingesjukhuset Bengt Wittesjö i ett pressmeddelande.

Antalet fall av TBE ökar i Sverige. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1–2 fall per år i Blekinge, men under 2017 hittades 9 fall och under 2018 hittades 4 fall. Alla var ovaccinerade.

För att få skydd mot sjukdomen inför kommande fästingsäsong bör personer i riskområdena som är under 50 år börja vaccinera sig i februari–mars, två doser, och personer över 50 år i januari–februari, tre doser.

Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.