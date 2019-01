Intet nytt i topp av veckans Topplista

Efter en veckas röstning är det intet nytt på topp tre-fronten i Topplistan. Methuselah som förra veckan hoppade från utmanarplats till plats ett behåller guldplatsen.



Jevilo från Ronneby finns på andraplats med sin Me and you och på tredjeplats finner man Belinda Jarneek och Kom till mig.





På grund av teknikproblem kommer listan att frysas denna vecka. Det går inte att rösta på de befintliga bidragen och vi presenterar nya utmanare nästa torsdag.





Här är veckans lista:

1. Methuselah - Behind The Door



2. Jevilo - Me And You

3. Belinda Jarneek - Kom till mig





Utmanare:

Inga utmanare presenteras denna vecka...