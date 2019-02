SMHI varnar för ymnigt snöfall

Redan under lördagen kommer ett snöfallsområde in söderifrån men det kommer att vara som mest intensivt under natten.

Henrik Reimer på SMHI uppmanar till försiktighet på vägarna, framför allt i södra Götaland där temperaturen ligger runt nollan.

– Kommer det snö ska man alltid ta det försiktigt, säger han till TT.