Nya utmanare på veckans Topplista

Stone by Stone är ett låtskrivarkollektiv från Ronneby och Karlshamn bestående av Petter Mattsson och Niclas Johansson.



Mathias Navne/Neckdive är låtskrivare från Karlshamn och sång och text har Darko skrivit till If Only.

Här är veckans lista:

1. Methuselah - Behind The Door

2. Jevilo - Me And You

3. Belinda Jarneek - Kom till mig

Utmanare:

Stone by Stone - You Can´t Hide

Neckdive/Dark-O - If Only

Rösta:

Du röstar på den låt du vill ska placera sig högst på nästa veckas Topplista. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 13 februari 2019.

En låt kan ligga på listan max tio veckor.