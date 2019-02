Jevilo toppar veckans tioårsjubilerande Topplista

Jevilo är åter tillbaka i toppen och utmanaren Stone by stone tar sig in på listans andra plats.



Med fyra veckor på Topplistan hänger Methuselah fotfarande kvar trots att de knuffats ner från tronen.

Som vanligt är inget hugget i sten på denna organiska lista. Det enda sättet för dig att påverka hur framtida listor ska se ut är att göra din rösta hörd genom att just – Rösta på din favoritlåt!

Här är veckans lista:

1. Jevilo - Me And You

099-101 01



2. Stone By Stone - You Can't Hide

099-101 02

3. Methuselah - Behind The Door

099-101 03

Utmanare:

Lillies Letterbox - Who Should Hold Me

099-101 04

Ur Spår - The Fox

099-101 05

Rösta: