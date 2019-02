Lång avstängning för Almtunaspelare efter matchen mot KHK

Lucas Sandström i Almtuna stängs av i elva matcher för physical abuse of officials, detta efter att ha knuffat omkull en av linjedomarna.

Händelsen inträffade i slutet av den andra perioden när Lucas Sandström i Almtuna sökte upp August Nilsson i KHK efter att spelet blåsts av. Linjedomaren går då mellan för att stoppa bråket mellan de två spelarna och knuffas ner i isen av Lucas Sandström.

Anledningen till det hårda straffet anges enligt Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd vara att Lucas Sandström anses vara återfallsförbrytare då han tidigare under säsongen dömts för såväl fighting och physical abuse of official.