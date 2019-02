Ny etta på Topplista som välkomnar seglivad utmanare

Rakt in på förstaplatsen kliver förra veckans utmanare Ur Spår med låten the fox. Jevilo och Stone by stone finns fortfarande kvar men Methuselah trillar ur efter respektabla fyra veckor på Topplistan.



Veckans första utmanare är det melodiska postgrungebandet 7 Inch Love. Människan bakom artisten är Jesper Larsson, född och uppvuxen i Blekinge. Skivan med och alla dess låtar är producerade i Rödeby.

Från Blekinge kommer även samtliga medlemmar i bandet T-Break som utmanar listan med låten The very last day. Bandet har funnits i över 20 år och har tidigare förärat Topplistan med låten Teach Your Children som låg på listan i maximala tio veckor förra året.

Som vanligt är inget hugget i sten på denna organiska lista. Det enda sättet för dig att påverka hur framtida listor ska se ut är genom att – Rösta på din favoritlåt!

Här är veckans lista:

1. Ur Spår - The Fox

2. Jevilo - Me And You

3. Stone By Stone - You Can't Hide

Utmanare:

L7 Inch Love - Never Surrender

T-Break - The Very Last Day

