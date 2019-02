Förslag på hur vattenflödet i Mieån tryggas

Åtgärderna behövs för att återskapa de naturliga flöden som funnits och därmed minska effekterna vid torka och översvämning.

Bland annat finns förslag på att plocka bort gamla dammluckor.

Kartläggningen görs inom av ramen av ett stort EU-projekt, Grip on Life IP, och bland annat ska markägare, organisationer, företagare och boende längs Mieån och Lyckebyån bjudas in under året till samverkansprocesser.

Projektet pågår mellan 2018 och 2023 och arbetar med bevarande och utveckling av värdefulla vattendarg och våtmarker i skogslandskap.