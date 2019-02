Gammal favorit tillbaka på Topplistan

Den på förhand tippade starka utmanaren T-Break klev med besked in på Topplistans förstaplats. Frågan är nu om de kan återupprepa bragden med att sitta vackert på topplistan i maximala tio veckor även denna gången?

Ur Spårs the fox jagades ut ur listan – som i övrigt ser oförändrad ut. Efter hela åtta veckor på listan hittar vi Jevilo på andra plats tätt följd av Stone by stone på bronsplacering.

Utmanar den här veckan gör Pharmacist med låten You Bore Me Half To Death. Bandet är baserat i Göteborg men en av medlemmarna Gustaf Grönlund är född och uppväxt i Karlskrona. Bandet släppte förra året en EP som hyllades av Per Sinding Larsen i Kulturnyheterna.

Från Blekinge kommer Stajo CAB, eller Staffan Jonsson Collaboration Across Borders, något som beskrivs som ett flytande band där olika artister framför musik skriven av Staffan Jonsson.

Som vanligt är inget hugget i sten på denna organiska lista. Det enda sättet för dig att påverka hur framtida listor ska se ut är genom att – Rösta på din favoritlåt!

Här är veckans lista:

1. T-Break - The Very Last Day

2. Jevilo - Me And You

3. Stone By Stone - You Can't Hide

Utmanare:

Pharmacist - You Bore Me Half To Death

Stajo CAB - Hanging

Rösta: